Ultima campanella nelle scuole bergamasche: tra festa e tradizione l’arrivo delle vacanze estive - Foto e video

Fumogeni verdi, blu e rossi blu, coriandoli multicolori, palloncini d’acqua e bottiglie stappate con cui «innaffiare» i compagni. Non sono mancati i caroselli con le moto che strombazzavano, ma soprattutto tanti cori che inneggiavano a «È finita la scuola!». Ultime ore di lezione negli istituti bergamaschi nella giornata di lunedì 8 giugno prima delle sospirate vacanze estive e, per una parte degli studenti, prima della temuta prova di maturità.

L’ultima campanella al liceo Lussana di Bergamo

Fine delle lezioni anche all’Istituto Vittorio Emanuele di Bergamo

Come da tradizione, il Liceo Lussana si è distinto per la modalità particolarmente colorata e festaiola con cui gli studenti hanno salutato l’anno scolastico che si è appena concluso. A dominare la scena fuori dalle scuole è stata soprattutto la gioia: quella felicità autentica e travolgente che i ragazzi riescono a esprimere con la spontaneità tipica della loro età.

C’è già chi però sta pensando a cosa fare una volta ottenuto il diploma, chi sta già facendo buoni propositi per il prossimo anno e chi, semplicemente, sta solo pensando a dove andare in vacanza con gli amici.

La festa a Clusone