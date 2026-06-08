Ultima campanella nelle scuole bergamasche: tra festa e tradizione l’arrivo delle vacanze estive - Foto e video
SCUOLA. Fumogeni, coriandoli e caroselli fuori dalle scuole salutano la fine dell’anno scolastico: al Liceo Lussana e negli altri istituti della città, gli studenti celebrano l’inizio dell’estate tra gioia, programmi per il futuro e, per alcuni, la preparazione alla maturità.Lettura 1 min.
Fumogeni verdi, blu e rossi blu, coriandoli multicolori, palloncini d’acqua e bottiglie stappate con cui «innaffiare» i compagni. Non sono mancati i caroselli con le moto che strombazzavano, ma soprattutto tanti cori che inneggiavano a «È finita la scuola!». Ultime ore di lezione negli istituti bergamaschi nella giornata di lunedì 8 giugno prima delle sospirate vacanze estive e, per una parte degli studenti, prima della temuta prova di maturità.
Come da tradizione, il Liceo Lussana si è distinto per la modalità particolarmente colorata e festaiola con cui gli studenti hanno salutato l’anno scolastico che si è appena concluso. A dominare la scena fuori dalle scuole è stata soprattutto la gioia: quella felicità autentica e travolgente che i ragazzi riescono a esprimere con la spontaneità tipica della loro età.
C’è già chi però sta pensando a cosa fare una volta ottenuto il diploma, chi sta già facendo buoni propositi per il prossimo anno e chi, semplicemente, sta solo pensando a dove andare in vacanza con gli amici.
La festa a Clusone
Grande festa a Clusone, dove anche quest’anno gli studenti gli studenti dell’Istituto Superiore Andrea Fantoni di Clusone hanno salutato la fine dell’anno scolastico lunedì 8 giugno cantando con i docenti sulle note di «Maledetta primavera» di Loretta Goggi. Dopo la prima ora di lezione e il momento istituzionale nel cortile dell’istituto con le premiazioni degli studenti che si sono distinti durante l’anno per risultati e per alcuni progetti, è stato il momento della festa prima del conto alla rovescia dal campanile di Villa Barbarigo con i rappresentanti e la dirigenza.
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