A Sotto il Monte 1.800 studenti contro bullismo e cyberbullismo - Foto

Al Giardino della Pace di Sotto il Monte Giovanni XXIII è stato protagonista il Manifesto contro il bullismo e il cyberbullismo. L’Opera Sant’Alessandro ha scelto di salutare così l’ultimo giorno di scuola, lunedì 8 giugno: chiamando a raccolta 1.800 studenti dai 3 ai 19 anni dei suoi sette istituti («esentati» solo i bambini dei nidi), che sono affluiti verso mezzogiorno, dopo un percorso fatto in parte a piedi e in parte in pullman, sul prato di fianco al Santuario e alla Cripta dedicati a Papa Giovanni XXIII.

Un raduno festoso fatto a suon di musica, preghiere e foulard sventolati di color blu, azzurro, celeste, giallo, rosso e verde. Don Emanuele Poletti, rettore delle scuole dell’Opera, lo ha inaugurato così: «Siamo qui per dire “grazie” per tutto quello che avete imparato in quest’ultimo anno scolastico. Ma anche per affermare che bullismo e cyberbullismo non devono entrare nelle nostre vite. Dobbiamo avere il coraggio di riconoscerli e di opporci».

Don Emanuele Poletti