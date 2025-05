Un altro rogo nell’ex Reggiani: vigili del fuoco al lavoro un’ora

Una squadra dei vigili del fuoco ha lavorato un’ora per spegnerlo e mettere in sicurezza l’area. Le cause sono in via di determinazione. Ma, essendo la zona interessata priva di allacci con la rete elettrica, è quasi sicuro che l’origine delle fiamme sia di natura dolosa.

Del resto, alla ex Reggiani non si contano gli episodi di questo tipo. L’ultimo il 2 aprile scorso, quando erano state notate tre persone fuggire prima del’arrivo delle forze dell’ordine. Altro rogo la sera dell’8 marzo, quando è andato in fumo materiale di scarto. Il 16 febbraio altro episodio simile, mentre ben più grave il rogo divampato il 30 dicembre, quando 10 squadre dei vigili del fuoco avevano dovuto lavorare per 18 ore. Una soletta era crollata per il calore delle fiamme: fortunatamente nessun ferito. Peggio era andata nell’aprile del 2022 quando, durante l’ intervento un vigile del fuoco era stato colpito da una grata in ferro staccatasi da una parete: si era salvato grazie al casco.