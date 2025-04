Un appuntamento per ripercorrere i luoghi dell’autismo: camminata solidale a Bergamo - Foto

Un appuntamento per ripercorrere i luoghi dell’autismo di Bergamo. Domenica mattina 6 aprile si è tenuta la camminata che ha attraversato i luoghi simbolici dell’autismo e delle sue organizzazioni in città.

«Insieme camminando»

(Foto di Bedolis)

Con partenza prevista alle 9, i numerosi partecipanti hanno camminato lungo un percorso che interessava i quartieri di Valtesse, Borgo S.Caterina, Monetrosso e San Colombano e ha permesso loro di incrociare luoghi significativi legati alla realtà cittadina dell’autismo: dalla Cascina Ponchia a Monterosso ( residenza per persone adulte affette da autismo) al quartier generale di Spazio Autismo a San Colombiano, passando per il Centro Socio Educativo per l’autismo a Valtesse.