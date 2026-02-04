Un commissario per il Ponte di Paderno d’Adda: «Così si accelera l’iter»

L’amministratore delegato di Rfi (gruppo Fs) Aldo Isi sarà commissario straordinario per il «Ponte San Michele» di Paderno d’Adda . Lo si legge in una nota del Mit in cui viene indicato che la nomina è prevista dal decreto Infrastrutture nell’ambito del progetto di sistemazione dell ’attuale ponte ad arco in ferro, realizzato tra il 1887 e il 1889 per collegare la sponda bergamasca dell’Adda con quella lecchese sia con il treno che con l’auto.

Il Ponte San Michele è destinato a essere chiuso al traffico nel 2030 e, secondo il Mit, è «di rilevanza strategica non solo per il suo riconosciuto valore architettonico e paesaggistico, ma anche perché rappresenta l’unica connessione tra le due sponde dell’Adda in un tratto di circa 30 Km». «Il commissariamento - spiega il ministero - consentirà di a ccelerare l’iter progettuale e autorizzativo, al fine di rendere possibile il successivo finanziamento degli interventi necessari».