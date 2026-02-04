Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 04 Febbraio 2026

Un commissario per il Ponte di Paderno d’Adda: «Così si accelera l’iter»

LA NOMINA. Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi, sarà commissario per il ponte di Paderno. L’infrastruttura è destinata a essere chiusa al traffico nel 2030.

Il Ponte di San Michele
Il Ponte di San Michele

L’amministratore delegato di Rfi (gruppo Fs) Aldo Isi sarà commissario straordinario per il «Ponte San Michele» di Paderno d’Adda. Lo si legge in una nota del Mit in cui viene indicato che la nomina è prevista dal decreto Infrastrutture nell’ambito del progetto di sistemazione dell’attuale ponte ad arco in ferro, realizzato tra il 1887 e il 1889 per collegare la sponda bergamasca dell’Adda con quella lecchese sia con il treno che con l’auto.

Il Ponte San Michele è destinato a essere chiuso al traffico nel 2030 e, secondo il Mit, è «di rilevanza strategica non solo per il suo riconosciuto valore architettonico e paesaggistico, ma anche perché rappresenta l’unica connessione tra le due sponde dell’Adda in un tratto di circa 30 Km». «Il commissariamento - spiega il ministero - consentirà di a ccelerare l’iter progettuale e autorizzativo, al fine di rendere possibile il successivo finanziamento degli interventi necessari».

