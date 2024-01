Un mezzo in dono alla Croce Rossa nel ricordo di Elio Carminati, il «gigante buono»

Un mezzo per il trasporto disabili in memoria di Elio Carminati, il gigante buono della Questura scomparso il 10 gennaio del 2022. Nei mesi scorsi familiari, parenti e amici del poliziotto hanno promosso una raccolta fondi per acquistare un veicolo da donare alla Croce Rossa. «Grazie ad una faticosa, generosa ed entusiasmante ricerca è stata raggiunta la cifra necessaria per il dono - hanno spiegato i cari di Elio -. Il veicolo è già in funzione alla Croce Rossa di Bergamo, nella quale lo stesso Elio aveva prestato servizio».