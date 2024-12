Un nuovo pulmino per la Croce Rossa: «Dono prezioso»

Donati anche 1.500 euro per alimentari

La cittadina ha manifestato l’intenzione di donare il mezzo quando Bonomi era ancora presidente della Cri a Bergamo. «Insieme – ha detto Bonomi – abbiamo deciso di acquistare un nuovo pulmino per fronteggiare il continuo aumento di richieste per questo tipo di servizio. Inoltre, la signora ha provveduto a donarci 1.500 euro per l’acquisto di beni alimentari destinati alle famiglie bisognose».

«Grazie a questo prezioso contributo saremo in grado di potenziare i nostri interventi, offrendo maggiore supporto alle persone in difficoltà e migliorando la qualità dei servizi»

Un gesto, ha aggiunto Sforza, che «rappresenta non solo un aiuto concreto alla nostra organizzazione, ma anche un riconoscimento importante del nostro lavoro a servizio della comunità. Grazie a questo prezioso contributo saremo in grado di potenziare i nostri interventi, offrendo maggiore supporto alle persone in difficoltà e migliorando la qualità dei servizi». La donazione, ha spiegato Pilenga, «nasce dal desiderio di fare qualcosa di concreto e utile per gli altri. Il mezzo sarà usato per i bisogni sociali, purtroppo sempre in aumento. Ringrazio il Comitato di Bergamo della Cri per avermi agevolata».