Un nuovo supermercato in via Madonna della Neve a Bergamo

Un nuovo supermercato Carrefour Express aprirà i battenti in via Madonna della Neve, all’interno del complesso residenziale «Il Camozzi». L’inaugurazione è prevista per il 30 novembre prossimo e il punto vendita sarà gestito dalla società bergamasca «Market Express», guidata dagli imprenditori Daniele Formenti e Stefano Colleoni, che dal 2017 hanno aperto altri quattro negozi a marchio Carrefour Express in Borgo Santa Caterina, via Tasso, via Masone e via Colleoni, in Città Alta.

In 6 anni aperti 5 punti vendita in città

La società orobica, affiliata a Carrefour Express Italia, si appresta a tagliare il nastro del quinto supermercato in città. La nuova struttura aprirà a piano terra dei vecchi uffici dell’Italcementi, recuperati e trasformati in appartamenti con logge, che sono in fase di ultimazione con la consegna prevista nei primi mesi del 2024. Lo spazio commerciale, che darà lavoro a sette dipendenti, avrà a disposizione 250 metri quadrati, duecento dei quali dedicati alla superficie di vendita.