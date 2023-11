Un percorso-trincea sotto le Mura per raggiungere la cannoniera di San Giovanni

Sono entrati nel vivo, sotto il baluardo di San Giovanni, ai piedi delle Mura, i lavori di realizzazione del percorso pedonale che metterà in collegamento via Tre Armi con la cannoniera di San Giovanni. Un tratto lungo una quarantina di metri e largo meno di quattro che costeggia la fortificazione sino all’antica sortita ad arco, visibile da via Tre Armi. Da qui si entrerà nella cannoniera – da tempo dotata di una scala in ferro – e si potrà raggiungere il prato sul bastione. Di fatto un nuovo passaggio per accedere all’interno delle Mura e arrivare in Città Alta. Una trincea addossata alla fortificazione, che la Sovrintendenza ha voluto fosse il più possibile mimetizzata. Come? Coprendo di terra buona parte della recinzione, così che l’effetto finale sia quello di un camminamento nascosto da una scarpata erbosa.

Un’opera da 120mila euro

L’opera è stata commissionata (allo studio dell’architetto Paolo Belloni) e finanziata (per 120mila euro) dal Parco dei Colli di Bergamo. «Il grosso del lavoro riguarda il posizionamento dei pali, che richiede notevole precisione, considerati i quattro metri di dislivello del terreno dalla strada alla sortita – spiega il vicepresidente del Parco, l’architetto Angelo Colleoni –. Un intervento che l’impresa Vitali sta portando a termine con perizia». Completata l’inferriata, sarà la volta della pavimentazione in ferro e pietra, anche questa punteggiata dall’erba per inserirla il più possibile nell’ambiente circostante. Andrà poi montata una cancellata su via Tre Armi e messa a punto l’illuminazione. Non sarà invece realizzato – come già stabilito – il marciapiedi in via Tre Armi. Lo spazio per i pedoni a lato della carreggiata resta così com’è, delimitato dalle linee bianche sull’asfalto. «Se la pioggia non rallenta troppo i tempi, entro la fine dell’anno il nuovo collegamento sarà pronto» prevede Colleoni. A quel punto sarà il Comune a doversi occupare della gestione del percorso pedonale, stabilendone anche gli orari di apertura.

I lavori in corso sulle Mura

(Foto di Beppe Bedolis)

