Un sogno diventa realtà: decorate le stanze per i bimbi al «Papa Giovanni»

Stanze per i bambini ricoverati completamente abbellite da colori, immagini e disegni divertenti, per rendere la degenza in ospedale il meno impattante possibile: sono già 28 le stanze del reparto di Pediatria dell’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo, che, grazie all’Associazione «Il sogno di Iaia», sono state decorate. Il progetto denominato «Il sogno in una stanza» marcia quindi spedito; alla conclusione saranno 35 le stanze rallegrate da colori e fantasia nei reparti di Pediatria, Oncologia pediatrica, Epatologia, Gastroenterologia pediatrica e dei Trapianti . Un sogno nato nel cuore della piccola, Ilaria Orlando, scomparsa nel 2018 dopo una battaglia durata sei anni: durante la sua degenza in ospedale tra visite, prelievi e terapie, giocando con la sua mamma, Ilaria descrisse «l’ospedale che vorrei».