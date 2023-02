Un viaggio in barca a vela per superare il tumore al seno: l’esperienza diventa una mostra

«Noi e le nostre strambate» è il titolo della mostra fotografica che sarà allestita in Sala Manzù dal 25 febbraio al 5 marzo. La mostra fotografica nasce dall’esperienza condivisa di un gruppo di donne, provenienti da diverse parti d’Italia, in cura oncologica per tumore al seno che, durante un viaggio in barca a vela, costruiscono un rapporto di amicizia animate da un’incontenibile voglia di vivere , di rialzarsi e di «navigare» insieme verso nuovi porti e decidono quindi di raccontare la propria storia attraverso l’occhio della macchina fotografica di Andrea Altini .