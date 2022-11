«Una iris per non dimenticare», a Palazzo Frizzoni un’aiuola contro la violenza sulle donne

Nel giardino di Palazzo Frizzoni sono stati messi a dimora 12 bulbi delle «iris di Trebecco» e svelata la targa in memoria di Paola Mostosi e di tutte le donne vittime di violenza. L’amministrazione ha infatti accettato la proposta di Cristina Mostosi, sorella di Paola, di realizzare l’iniziativa «Una iris per non dimenticare» – promossa dall’associazione Le Iris di Trebecco – condividendo la finalità di diffondere la cultura della parità di genere, attraverso il rispetto e la valorizzazione della donna, e la prevenzione di ogni atto di violenza.