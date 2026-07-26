Una proposta bergamasca per il bistrot dell’Accademia Carrara

«Nei prossimi giorni approfondiremo i contenuti, sembra interessante e articolata – accenna Gian Pietro Bonaldi, generale manager di Fondazione Accademia Carrara -. È nostra intenzione analizzare ogni aspetto con attenzione, vogliamo partire con il nuovo gestore nel migliore dei modi. Sono ottimista, chi si è fatto avanti in queste settimane si è dimostrato motivato, con proposte di qualità, almeno nelle intenzioni».