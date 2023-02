UniBg, dal Pnrr 31 milioni per la ricerca: «Così cresce la nostra fame di spazi»

Sei progetti di ricerca per un budget complessivo di 31 milioni di euro. UniBg fa i conti con il Pnrr. In arrivo finanziamenti consistenti che saranno utilizzati per studi in ambiti diversi: dalla sanità al patrimonio culturale, dalla mobilità sostenibile al made in Italy. Quattro progetti saranno condotti in partnership con altri atenei. Due vedono invece l’Università di Bergamo ricoprire un ruolo di leadership e sono quelli più copiosamente finanziati.