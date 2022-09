UniBg, lezioni al via. In aula gli studenti di Giurisprudenza, Economia e Ingegneria

Primo giorno di lezioni lunedì 19 settembre al campus di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo. Il rettore Sergio Cavalieri ha incontrato le matricole nella sede di via dei Caniana, per poi trasferirsi a Dalmine, al campus di Ingegneria. Al «Welcome day» hanno partecipato anche i vertici dei dipartimenti e il prorettore a Didattica, orientamento e placement Adolfo Scotto di Luzio. «Questa è una bella opportunità per vedere gli studenti di nuovo in presenza» ha commentato il rettore, che ha sottolineato come l’ateneo abbia fortemente voluto un ritorno alla normalità per i suoi studenti. «Siete il nostro futuro, la futura classe dirigente di questo Paese – ha detto il professor Cavalieri agli universitari – ; per i prossimi anni UniBg sarà la vostra casa, qui vi formerete come professionisti e come cittadini. E avrete la possibilità di stringere amicizie che resteranno per tutta la vita».