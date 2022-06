UniBg, tasse ridotte e più borse di studio

«No tax area» più ampia e nuove borse di studio. Sono le principali novità decise nei giorni scorsi da Senato accademico e Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Bergamo . «Sono state sedute molto costruttive per il futuro dei nostri studenti – afferma il rettore Sergio Cavalieri –. In primis l’ateneo si farà carico delle minori entrate – stimate in circa 1.200.000 euro – per dare un segno forte e tangibile di sostegno agli studenti e alle loro famiglie, che godranno, nella maggior parte dei casi, di un risparmio di spesa di centinaia di euro».