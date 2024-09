Università di Bergamo, cerimonia di proclamazione per 32 dottori di ricerca

«Chi, se non voi, dovrebbe avere la fiducia e il coraggio di affrontare l’incertezza?»

«In tedesco - ha detto Benz - abbiamo un termine meraviglioso, ’Zuversicht’, che potremmo tradurre in italiano come ’fiducia’. Tuttavia, non sono sicuro che questa traduzione catturi tutte le sfumature. ’Zuversicht’ non è solo speranza, ma una fiducia attiva e vitale, che include l’auto-efficacia, cioè la convinzione di poter prendere in mano la propria vita e farne qualcosa di grande. Voi avete completato un dottorato, e solo lo 0,5% della popolazione italiana può vantare un tale risultato. Chi, se non voi, dovrebbe avere la fiducia e il coraggio di affrontare l’incertezza? Credo persino che abbiate il dovere di essere coraggiosi e fiduciosi, un obbligo verso una società in difficoltà».