Università, da settembre le lezioni tornano in presenza. Il rettore: «Luogo di socialità»

Si torna in presenza, tutti quanti e con un’unica deroga: la possibilità di sostenere da remoto gli esami di settembre per gli studenti contagiati. L’Università di Bergamo prova a mettersi alle spalle l’esperienza del Covid e dopo due anni e mezzo torna al passato: basta lezioni ed esami a distanza. Così ha deciso il Senato accademico, che lunedì ha approvato anche le linee guida per riportare al centro l’identità stessa dell’università, intesa come luogo di crescita personale e di socializzazione, oltre che di apprendimento. Il motto per l’anno accademico 2022-2023 è «impara, cresci, vivi» , attorno una serie di iniziative per accompagnare gli studenti nel loro percorso di studi.