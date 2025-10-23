Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 23 Ottobre 2025
Università di Bergamo, lieve aumento delle matricole: sono quasi 4.600
LE IMMATRICOLAZIONI. All’Ateneo orobico si registra un incremento soprattutto nei corsi di area tecnologia, mentre sono in calo nell’area umanistica.
Si è conclusa la prima fase delle immatricolazioni per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ad accesso libero e per i corsi ad accesso programmato dell’Università degli studi di Bergamo, che traccia un bilancio preliminare dell’andamento delle immatricolazioni alle lauree triennali positivo.
I dati delle immatricolazioni in lieve aumento
Nonostante le modifiche apportate alle scadenze di immatricolazione, i dati parziali al 22 ottobre indicano un totale di 4.592 immatricolati, rispetto ai 4.584 immatricolati definitivi registrati lo scorso anno, consolidando i numeri dell’anno scorso per cui si osservava un aumento finale del 6% circa degli immatricolati rispetto all’anno precedente.
Le aree preferite dalle matricole
In generale - spiegano dall’ateneo - si registra un significativo incremento delle iscrizioni nei corsi delle aree tecnologica ed economico-aziendale e dell’area giuridica e un trend leggermente positivo per l’area psico-pedagogica. In leggera diminuzione, invece, i corsi di area umanistica.
