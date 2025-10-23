Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 23 Ottobre 2025

Università di Bergamo, lieve aumento delle matricole: sono quasi 4.600

LE IMMATRICOLAZIONI. All’Ateneo orobico si registra un incremento soprattutto nei corsi di area tecnologia, mentre sono in calo nell’area umanistica.

La sede di via Dei Caniana dell’Univesrità di Bergamo. L’Ateneo orobico quest’anno ha lievemente aumentato il numero di matricole arrivando quasi a quota 4.600
La sede di via Dei Caniana dell’Univesrità di Bergamo. L’Ateneo orobico quest’anno ha lievemente aumentato il numero di matricole arrivando quasi a quota 4.600

Bergamo

Si è conclusa la prima fase delle immatricolazioni per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ad accesso libero e per i corsi ad accesso programmato dell’Università degli studi di Bergamo, che traccia un bilancio preliminare dell’andamento delle immatricolazioni alle lauree triennali positivo.

I dati delle immatricolazioni in lieve aumento

Nonostante le modifiche apportate alle scadenze di immatricolazione, i dati parziali al 22 ottobre indicano un totale di 4.592 immatricolati, rispetto ai 4.584 immatricolati definitivi registrati lo scorso anno, consolidando i numeri dell’anno scorso per cui si osservava un aumento finale del 6% circa degli immatricolati rispetto all’anno precedente.

Università di Bergamo Saluto del rettore Sergio Cavalieri alle matricole nel 2024
Università di Bergamo Saluto del rettore Sergio Cavalieri alle matricole nel 2024
(Foto di Yuri Colleoni)

Le aree preferite dalle matricole

In generale - spiegano dall’ateneo - si registra un significativo incremento delle iscrizioni nei corsi delle aree tecnologica ed economico-aziendale e dell’area giuridica e un trend leggermente positivo per l’area psico-pedagogica. In leggera diminuzione, invece, i corsi di area umanistica.

Bergamo
Istruzione
università
Scienza, Tecnologia
tecnologia (generico)
Scuola
Sergio Cavalieri
università degli studi di bergamo