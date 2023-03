Università, le professioni del futuro nelle nuove lauree magistrali

Sabato 25 marzo – dalle 9 alle 16 – l’Università degli studi di Bergamo apre le porte del campus economico-giuridico di via dei Caniana a neolaureati e laureandi per presentare i 28 corsi di laurea magistrale dei suoi 8 dipartimenti. Un’ampia offerta formativa che dal prossimo anno si arricchisce di 6 nuove magistrali, alcune in continuità con le triennali di ultima generazione, altre istituite pensando a innovative figure professionali, e quattro su sei erogate interamente in lingua inglese.