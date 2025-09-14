Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 14 Settembre 2025

Un’oasi a Bergamo, 170 specie nell’area umida di Grumello

BIODIVERSITÀ . Conclusa l’indagine del Comune. Ruzzini: «Ottimo segnale. Un progetto per creare nuovi habitat»

Diana Noris
Diana Noris
Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo
Collaboratrice
L’area umida di Grumello del Piano
L’area umida di Grumello del Piano

Uccelli, rospi, libellule, aironi, tartarughe, farfalle. Sono 170 le specie tra animali e piante che già popolano la rinnovata area umida di Grumello del Piano. È il dato che viene restituito dall’indagine realizzata dall’assessorato all’Ambiente del Comune (promossa dal biologo Alessandro Mazzoleni) che fotografa la biodiversità della zona, grande 12.100 metri quadrati grazie a un’operazione sostenuta dall’amministrazione comunale con un investimento di 180mila euro. Quella che oggi si presenta come un’oasi di biodiversità era, fino a pochi anni fa, un’area agricola intensamente utilizzata per la produzione cerealicola.

Ben 416 osservazioni

Le sponde irregolari e i fondali a diversa profondità creano condizioni ideali per l’insediamento di molteplici habitat. Da aprile, quando l’acqua, proveniente dalla roggia Morlana, è tornata a scorrere nell’area arrivando ad alimentare due nuove vasche, sono state condotte 416 osservazioni nell’area consultabili sulla piattaforma inaturalist.org, grazie a 25 osservatori appassionati di flora e fauna che hanno documentato le loro osservazioni con fotografie. «Una sorta di “contatore” delle specie osservate e fotografate nel sito, che potrà dare nel tempo il polso della situazione e dell’evoluzione delle comunità animali e vegetali presenti», spiega Mazzoleni. «Un’area di pregio ecosistemico, dallo straordinario valore naturalistico e idrogeologico. Questa abbondanza di specie è un ottimo segnale per la città. L’ecosistema urbano è delicato perché la presenza umana tende a ridurre gli spazi naturali, in questo caso invece la presenza di predatori di insetti infestanti, la varietà di microfauna e di avifauna garantisce anche la nostra salute» commenta l’assessore al Verde, Oriana Ruzzini.

Una rana di Lessona
Una rana di Lessona

I principali avvistamenti

Obiettivo è ora dare avvio a una campagna di Citizen Science, rivolta a cittadini, scuole, associazioni e appassionati di natura, per monitorare e censire le specie animali e vegetali che andranno spontaneamente a colonizzare l’area, così da raccogliere dati utili alla valutazione scientifica dell’efficacia dell’intervento e costruire un rapporto diretto tra la popolazione e il territorio. La specie più «fotografata» è la folaga eurasiatica, un uccello nero con il becco bianco riconoscibile per il suo «repertorio musicale» piuttosto rumoroso; segue il rospo smeraldino europeo tipico delle aree calde e umide. Sul podio anche i rondoni che, specialmente nelle sere estive, vengono nell’area a bere e nutrirsi degli insetti generati dalla zona umida. «In città sono sparite le rondini nidificanti, che resistono nel quartiere di Grumello del Piano per la presenza ancora di vecchie stalle. L’area contribuisce a salvaguardare questa piccola popolazione residua», puntualizza Ruzzini.

Gli esemplari più rari

I più rari esemplari finora osservati sono il Porciglione, un piccolo uccello primitivo la cui esistenza è stata registrata sin nel Pleistocene; il Gheppio, un piccolo falco dal volo oscillante. E poi, ancora, talpe e martin pescatore per cui è stata anche progettata nella zona umida un’area per agevolarne la nidificazione. Senza contare i diversissimi e colorati insetti e pesci. Tra le specie censite dagli appassionati, dalle Gev del Parco dei Colli di Bergamo (che sotto la sua tutela ha anche l’area di Grumello) e dal gruppo ornitologico bergamasco ci sono anche specie «di interesse conservazionistico a livello comunitario» come l’airone bianco maggiore e l’airone rosso, la garzetta, il marangone minore, il tarabusino, l’averla piccola. Una rinascita naturale nell’area umida di Grumello del Piano che è possibile ammirare da un osservatorio sopraelevato, accessibile a tutti, realizzato in legno di castagno e larice. Un laboratorio a cielo aperto dove natura e comunità si incontrano per costruire un futuro più sostenibile.

Un airone cinerino
Un airone cinerino

Il patto con Legambiente

In questa direzione va il patto di collaborazione triennale (2025-2027) stretto dal Comune con il circolo locale di Legambiente, per la valorizzazione del verde pubblico. Spiega l’assessore Ruzzini: «Tra le azioni previste nell’area di Grumello, la realizzazione di “siepi morte”, “cumuli di pietre” e altre strutture leggere, utilizzando materiali naturali, come legni secchi, che possano favorire la creazione di piccoli habitat per insetti impollinatori e fauna locale. È prevista anche la manutenzione delle rogge, per creare spazi di naturalità e corridoi ecologici di collegamento tra le diverse aree naturali che si snodano lungo la ciclabile che collega Grumello del Piano e Colognola». Con il patto di collaborazione il Comune si impegna inoltre a sostenere Legambiente nel festival culturale «Dirama» e nell’organizzazione di «immersioni forestali» nei parchi cittadini (il «forest bathing», antica pratica giapponese che promuove il benessere psicofisico). «Tra settembre e ottobre è previsto un appuntamento al parco Caprotti – conclude Ruzzini –. Sono iniziative che offrono rilassamento e riflessione, promuovendo una nuova visione del parco del quartiere come luogo di benessere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ambiente
Conservazione
Ecosistema
Oriana Ruzzini
Alessandro Mazzoleni
legambiente
Gev