Urio chiude dopo 76 anni in sella: «Manca il ricambio generazionale»

Da allora il suo punto vendita è sempre stato un riferimento per tutti gli appassionati del mondo delle due ruote. Ma il 5 ottobre sera il negozio Urio Motoforniture di via Previtali 19 abbasserà definitivamente la saracinesca dopo 76 anni di attività. «Chiudiamo per mancanza di ricambio generazionale, necessario per affrontare le sfide del mercato di oggi, sempre più improntato sull’online - ha spiegato Duccio Masserini, titolare del negozio insieme alla moglie Luisa Urio -. Sono giorni tristi, di commiato dai clienti di sempre. Questo negozio è tutta la mia vita, lascerà un grande vuoto in me».