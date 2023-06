Vacanze sempre più costose: in un anno prezzi su del 18,5%. E c’è chi paga a rate

Vacanze sempre più salate: L’inflazione morde anche sulla voce estiva per eccellenza, quella delle vacanze: Secondo i nuovi dati territoriali elaborati dall’Istat e riferiti al mese di maggio, in Bergamasca la variazione tendenziale – in sostanza, l’inflazione su base annua – dei «pacchetti vacanza» è pari al +18,5%: è appunto la voce del paniere che attualmente mostra l’incremento maggiore nel giro di dodici mesi. E allora, inevitabilmente, ci si adegua: qualcuno rinuncia, ma la gran parte no. Magari ci si riorganizza, accorciando la durata dei viaggi o scegliendo più soluzioni fai-da-te, oppure – ed è forse la novità più evidente del 2023 – scegliendo di pagare a rate.