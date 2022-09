Vaccini anti Covid e rientro a scuola, il pediatra: «Vanno protetti anche i più piccoli, senza timori»

Con l’autunno alle porte, si potrà ragionare anche su come rilanciare la campagna vaccinale per i bambini. La fascia pediatrica – per cui le inoculazioni sono partite il 16 dicembre 2021, a quasi un anno esatto di distanza dagli adulti – è quella che finora ha registrato le adesioni più basse: se complessivamente in Bergamasca ha detto sì all’iniezione quasi l’87% della popolazione dai 5 anni in su (il 5% ha avuto anche la quarta dose, il 66,2% la terza dose, il 15,3% solo il ciclo primario), nello spicchio tra i 5 e gli 11 anni solo il 40% si è vaccinato con prima e seconda dose (la terza non è consentita). Dai 12 anni si può accedere anche alla terza dose, e ha aderito al primo booster il 50% dei 12-15enni bergamaschi e il 70% dei 16-19enni.