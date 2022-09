Vaccini, quarta dose offerta a tutti gli over 12

Ampliare e accelerare. I verbi della campagna vaccinale restano quelli, con una novità. Nel pomeriggio di venerdì 23 settembre, una circolare del ministero della Salute ha impresso una nuova svolta: la quarta dose verrà estesa – «su richiesta» – a tutte le persone con almeno 12 anni . Più precisamente, i vaccini bivalenti (quelli nuovi aggiornati a Omicron 1, ma anche Omicron 4 e 5) «potranno essere resi disponibili su richiesta dell’interessato come seconda dose di richiamo (cioè come quarta dose, ndr) per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo (la terza dose, ndr) da almeno 120 giorni». È appunto un allargamento della platea, perché finora il «second booster» era riservato a over 60, over 12 «fragili», donne in gravidanza, immunocompromessi e operatori sanitari ; sempre la stessa circolare introduce la quinta dose per gli immunocompressi (per esempio chi ha ricevuto un trapianto o è in attesa).