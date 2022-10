Vaccini, si parte con la quinta dose per gli over 60. La quarta è ancora al palo: solo mille al giorno

Si parte anche con la quinta dose, mentre la quarta fatica a decollare. È una partita doppia, quella della vaccinazione: proteggere i fragili con un ulteriore richiamo immunitario, la quinta iniezione, e far sì che anche il resto della popolazione si avvicini al «second booster». Da ora, sulla scorta della circolare del ministero della Salute firmata nei giorni scorsi, anche in Lombardia si aggiunge un tassello nella campagna vaccinale: i cittadini con almeno 60 anni che hanno già ricevuto «una seconda dose di richiamo di vaccino anti-Covid a mRna monovalente» (cioè chi ha ricevuto la quarta dose col vaccino «vecchio», non aggiornato a Omicron), a partire da venerdì 21 ottobre «possono prenotare l’appuntamento per un’ulteriore dose di richiamo di vaccino anti Covid-19 (5 a dose) a mRna bivalente», cioè col farmaco aggiornato a Omicron.