Valorizzazione del lungo Morla in via Gavazzeni: nuovi cartelli sulla fauna locale - Foto

Obiettivo: riqualificare l’area

«Il lungo Morla di via Gavazzeni è un’area ricca di biodiversità. Valorizzare tutte le specie presenti è fondamentale, e ringrazio il Comitato per questo importante contributo alla città. Sono grata agli uffici del Servizio Verde pubblico per aver accolto la proposta del Comitato e per aver completato rapidamente questo intervento, che valorizza un’area naturale preziosa per la città. Invito tutti a rispettare questi spazi: non sporcare i cartelli e non gettare rifiuti nel torrente è un piccolo gesto di grande valore» dichiara l’assessore al Verde pubblico Oriana Ruzzini.