Veglia in basilica, oggi la celebrazione con il Vescovo

La basilica avvolta nel buio, che è stato poi squarciato dal rito del Lucernario, cioè l’accensione delle luci e delle candele dei fedeli presenti, mentre l’organo diffondeva le sue note. Questi momenti hanno dato il via,mercoledì sera 14 agosto nella basilica di Santa Maria Maggiore, alla Veglia di preghiera della vigilia dell’Assunta, presieduta dal priore don Gilberto Sessantini. Sono seguiti il Preconio (l’annuncio solenne del dogma mariano, definito il 1° novembre 1950 da Papa Pio XII con la Bolla «Munificentissimus Deus»), i Cantici vigiliari e il Vangelo proclamato in canto. L’omelia è stata tenuta da don Matteo Bartoli, vicario interparrocchiale dell’unità pastorale di Città Alta ed è stata come un congedo dai fedeli che frequentano la basilica, essendo stato designato parroco di Solto Collina, Riva di Solto, Fonteno, Esmate e Zorzino. «La Veglia che stiamo vivendo — ha esordito — è un richiamo evidente alla Liturgia pasquale. L’Assunzione di Maria in anima e corpo in Cielo viene celebrata come “Pasqua della Vergine”. Per grazia singolare vive ciò che ha vissuto il Figlio e sale al Cielo». Maria getta luce nel buio. «L’Assunta — ha proseguito don Bartoli — ci indica la strada verso il Cielo. L’Assunta ci invita a sperare, soprattutto quando abbiamo maggior bisogno di consolazione e di speranza. L’Assunta ci fa guardare al futuro senza paure. Dio ha fatto “grandi cose” in Maria, ma le fa anche a ognuno di noi, lasciandoci guidare dal Vangelo», Al termine dell’omelia, è stato cantato l’antico inno del «Te Deum». La veglia si è conclusa con una preghiera e la benedizione.