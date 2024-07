Velostazione, col cantiere via da piazzale Marconi

Ma il futuro è incerto. All’Associazione Fiab Pedalopolis Bergamo - gestore del servizio «Bicity velostazione Bergamo» - sono preoccupati per la prevista chiusura della velostazione di piazzale Marconi, in programma con il maxi cantiere della nuova stazione. Secondo il progetto, il cantiere del nuovo hub intermodale – primo passo del progetto di Porta Sud, per cui sono previsti investimenti pubblici e privati per oltre 800 milioni di euro – arriverà a toccare lo spazio della velostazione che dovrà dunque essere smantellata e ricollocata. «Ma ad oggi non abbiamo informazioni esatte né sui tempi né sulla futura ubicazione» afferma Roberto Dal Lago, referente di Pedalopolis per le velostazioni in città. Il trasloco della struttura (attiva dal 2022) da piazzale Marconi potrebbe avvenire il prossimo autunno. «Non abbiamo ancora conferme sui prossimi passi di sviluppo del cantiere, quindi non possiamo ancora dire con certezza quando la velostazione verrà smantellata. Nelle prossime settimane abbiamo in programma un incontro con Rfi» spiegano l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda e i tecnici comunali. «Nel progetto definitivo della stazione è comunque presente una velostazione – spiega l’assessore –. Favorire la mobilità dolce resta una delle priorità dell’amministrazione comunale, perciò stiamo lavorando per rintracciare un’alternativa alla velostazione che verrà a mancare in piazzale Marconi».