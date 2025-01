Venerdì 17 gennaio la fiaccolata per Mamadi Tunkara. L’appuntamento in largo Rezzara

Il corteo percorrerà via XX settembre e giungerà fino al passaggio Pierantonio Cividini, luogo dell’omicidio, dove interverranno l’Associazione giovani gambiani e il Comune di Bergamo, con la sindaca Elena Carnevali, organizzatori dell’iniziativa.

Le associazioni che hanno aderito

Venerdì 17 gennaio alle 18.30, da Largo Rezzara, è in programma una fiaccolata per ricordare Mamadi Tunkara

Sostengono l’iniziativa Fondazione Opera Diocesana Patronato San Vincenzo, Rete Bergamasca Pace e Disarmo, Coordinamento Provinciale Bergamasco Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Hanno già aderito il Centro Provinciale Istruzione degli Adulti, CPIA 1 di Bergamo, Acli Bergamo, Libertà e Giustizia circolo Bergamo, Community Matching Bergamo di Unhcr, Partito Democratico Città di Bergamo, il movimento «Le Veglie contro le morti in mare», Alleanza Verdi e Sinistra Bergamo, Parrocchia Prepositurale Santa Maria Immacolata delle Grazie, Arci Bergamo, Comitato Bergamo Centro, Cgil Bergamo, Distretto Urbano del Commercio e le associazioni dei commercianti del Centro di Borgo Palazzo, Borgo Santa Caterina e Città Alta, LiBERA Bergamo, Alilò Futuro Anteriore, Donne in Nero Bergamo.