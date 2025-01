Venerdì sera una fiaccolata in centro a Bergamo per Mamadi Tunkara

L’associazione Giovani Gambiani insieme al Comune di Bergamo ha organizzato una fiaccolata in memoria di Mamadi Tunkara, ucciso il 3 gennaio scorso .

L’appuntamento è per venerdì 17 gennaio alle 18.30 in Largo Rezzara da dove partirà il corteo che, percorrendo via XX Settembre, giungerà fino al Passaggio Pierantonio Cividini, luogo dell’aggressione.