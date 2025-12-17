Verde, dal Comune 350mila euro per il restyling di parchi e aree cani

C’è la sistemazione del parco «8 Marzo» in via Leopardi nel quartiere San Paolo, il parco Maresciallo Ramacci in via Pollack a Boccaleone e il parco della Clementina in Borgo Palazzo e l’area cani di via Tre Armi, sotto le Mura di Città Alta. La Giunta Carnevali approva un «pacchetto» da 350mila euro per i cantieri «verdi», lavori che dovrebbero essere avviati nei primi mesi dell’anno prossimo per essere inaugurati in estate. Questo l’obiettivo dell’assessore al Verde Oriana Ruzzini che promuove una filosofia del recupero e di una «manutenzione spinta, sempre in ascolto delle istanze portate dai cittadini. Più che investire risorse per fare dei progetti che rivoluzionino le aree verdi – continua l’assessore – puntiamo a manutenzioni ben fatte, così da non sprecare risorse e salvaguardare il patrimonio che abbiamo, questa deve essere la cifra del nostro operato».

Gli interventi dalle segnalazioni dei quartieri

Gli interventi sono stati messi a punto anche raccogliendo le voci dei quartieri, cercando di migliorare la situazione esistente e risolvendo i problemi. Al parco Ramacci di via Pollack (che costeggia via Lunga) si faranno diversi interventi di manutenzione, ridipingendo gli arredi rovinati, così come la recinzione. Nel prato saranno posizionati nuovi tavoli da pic-nic attualmente assenti, «per favorire momenti di convivialità e sulle pavimentazioni in calcestruzzo verranno applicati dei giochi stampati a pavimento – spiegano gli uffici –. La ghiaia già presente nell’area giochi verrà ricaricata».

Nel parco di via Leopardi l’assessorato al Verde si concentra sui vialetti «che facilmente si riempiono di fango, dove non sono ancora stati rifatti – entra nel merito l’assessore Ruzzini –. Andremo anche a rifare la pavimentazione antitrauma nell’area giochi e a realizzare un’aiuola nella piazzetta che crea un’isola di calore, creando ombra. Abbiamo già iniziato a lavorare sul glicine del pergolato, lo sistemeremo, mettendo in ordine il parco dove siamo già intervenuti nei mesi scorsi con il nuovo roseto, grazie all’associazione “GiardinoD”. Anche qui faremo un’area cani doppia, per cani grandi e di piccola taglia».

In Borgo Palazzo il Comune interverrà sul parco della Clementina, in particolare sulla fontana dalla lunga vasca che da tempo crea problemi, più volte riportati dai cittadini: «La rimetteremo in funzione rifacendo tutto l’impianto idraulico – annuncia l’assessore Ruzzini –, una spesa di circa 11mila euro, la scorsa estate abbiamo riscontrato problemi anche per la presenza di zanzare, per il ristagno d’acqua, nonostante gli interventi di svuotamento della vasca. Interverremo anche sull’area cani rifacendo la pavimentazione e l’ingresso con doppio cancello, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, in particolare da persone anziane». E ancora, i vialetti in ghiaia che per le persone fragili risultano difficilmente percorribili, saranno rifatti con calcestruzzo drenante.