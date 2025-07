Verifiche extra sugli alberi dopo il temporale: da abbattere un pioppo al parco Suardi

A seguito del violento temporale che ha interessato la città nella serata del 7 luglio, il Servizio Verde pubblico del Comune di Bergamo, in collaborazione con le ditte incaricate, ha avviato una campagna di verifiche e controlli su numerosi alberi distribuiti sul territorio comunale. Le condizioni statiche di alcune alberature, precedentemente risultate stabili grazie ad analisi approfondite (come pulling test, dendrodensimetrie e tomografie soniche), hanno subito modifiche a causa del maltempo . L’obiettivo è duplice: garantire la sicurezza

delle persone e allo stesso tempo tutelare il patrimonio arboreo cittadino, spiega Palazzo Frizzoni. Tra i casi più delicati c’è il pioppo numero 1431, situato nel Parco Suardi. In seguito alla recente caduta di una quercia vicina – evento che ha cambiato l’esposizione al vento e l’equilibrio dell’area – l’albero è stato sottoposto a una tomografia sonica, utilizzando 12 sensori per valutarne lo stato interno. Dall’analisi sono emersi diversi elementi critici: carie nel 29% della sezione analizzata, legno sano solo nel 49%, alterazioni alla base del tronco, con cordoni legnosi deformati e in parte scortecciati, con presenza ricorrente di un fungo (carpoforo) alla base dell’albero. Considerata anche la fo rma slanciata e inclinata del pioppo, i tecnici hanno concluso che non fosse più sicuro mantenerlo in piedi ed è stato quindi disposto il suo abbattimento. Il Servizio Verde pubblico continuerà nelle prossime settimane a monitorare con attenzione le alberature cittadine, operando secondo criteri tecnico-scientifici e con l’obiettivo prioritario della sicurezza pubblica.