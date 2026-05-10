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Cronaca / Bergamo Città Domenica 10 Maggio 2026

Via Autostrada a Bergamo, ristretta una corsia. Ma solo fino a martedì

VIABILITA’. Il restringimento causa code verso il centro. La misura, richiesta da Ats, è stata presa per ragioni di sicurezza.

Sergio Cotti
Sergio Cotti Redattore
Via Autostrada a Bergamo, ristretta una corsia. Ma solo fino a martedì
Il restringimento di via Autostrada sarà in vigore fino a martedì
(Foto di agazzi)

Doveva restare sempre a due corsie, ma da qualche giorno via Autostrada è interessata da un restringimento a una sola corsia in direzione città, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Spino e quasi fino all’incrocio con via Carnovali. Una modifica che, come prevedibile, ha generato lunghe code soprattutto nelle ore di punta verso il centro. La misura, tuttavia, è destinata a durare poco: da mercoledì mattina entrambe le corsie verranno ripristinate. Da Palazzo Frizzoni spiegano che si tratta di una fase temporanea legata a «motivi di sicurezza». Nei giorni scorsi, infatti, gli operai hanno avviato la posa dei cordoli laterali della nuova configurazione stradale, ma una prescrizione di Ats ha imposto un ampliamento dell’area di cantiere per tutelare chi lavora. Per consentire le operazioni, l’impresa è stata quindi costretta a ridurre la carreggiata verso il centro, anche se circa 150 metri del tratto più vicino a via Carnovali sono già tornati a doppia corsia.

Nei giorni scorsi, infatti, gli operai hanno avviato la posa dei cordoli laterali della nuova configurazione stradale, ma una prescrizione di Ats ha imposto un ampliamento dell’area di cantiere per tutelare chi lavora

Il cantiere

Il restringimento si inserisce nel più ampio cantiere di riqualificazione di via Autostrada, destinato a ridisegnare uno degli assi principali di accesso alla città. L’intervento prevede la realizzazione di due piste ciclabili protette e la trasformazione dell’arteria in una vera «porta verde» urbana, con la piantumazione di oltre 200 alberi. Dopo la conclusione dei lavori nella parte centrale, dove è stato demolito e ricostruito lo spartitraffico, le attività si sono spostate sulle corsie esterne.
Il cronoprogramma prevede lavorazioni alternate sui due fronti della strada. L’attuale «fase 2» è relativa al collegamento ciclabile con via Mozart e dovrebbe concludersi indicativamente entro il 5 giugno.

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