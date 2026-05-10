Via Autostrada a Bergamo, ristretta una corsia. Ma solo fino a martedì

Doveva restare sempre a due corsie, ma da qualche giorno via Autostrada è interessata da un restringimento a una sola corsia in direzione città, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Spino e quasi fino all’incrocio con via Carnovali. Una modifica che, come prevedibile, ha generato lunghe code soprattutto nelle ore di punta verso il centro. La misura, tuttavia, è destinata a durare poco: da mercoledì mattina entrambe le corsie verranno ripristinate. Da Palazzo Frizzoni spiegano che si tratta di una fase temporanea legata a «motivi di sicurezza». Nei giorni scorsi, infatti, gli operai hanno avviato la posa dei cordoli laterali della nuova configurazione stradale, ma una prescrizione di Ats ha imposto un ampliamento dell’area di cantiere per tutelare chi lavora. Per consentire le operazioni, l’impresa è stata quindi costretta a ridurre la carreggiata verso il centro, anche se circa 150 metri del tratto più vicino a via Carnovali sono già tornati a doppia corsia.