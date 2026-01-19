Via Autostrada, al via il cantiere sulla carreggiata. E a Colognola limitazioni al traffico

La giornata di lunedì 19 gennaio sarà il vero banco di prova per capire quanto la presenza del cantiere nel mezzo della strada impatterà sul traffico. Gli operai hanno ristretto la carreggiata e realizzato le nuove corsie, che restano due per senso di marcia, ma più spostate verso l’esterno e più strette. Una modifica necessaria per consentire contemporaneamente la circolazione delle auto e l’avanzamento del cantiere attorno allo spartitraffico centrale. Si preannunciano possibili disagi alla circolazione - specialmente in orario di punta - proprio in virtù del restringimento di diversi metri della sede stradale.

Via Autostrada, i lavori sulla carreggiata

(Foto di Bedolis)

Campagnola, da lunedì 19 chiude l’incrocio

Lavori fino a venerdì 23 gennaio alle 19 per la posa delle passerelle ciclopedonali Il cantiere ha accumulato più di un ritardo, anche per la difficoltà nel reperire il materiale. Ma ora l’intervento per realizzazione della nuova piazza a Campagnola è nella sua fase conclusiva. Tanto che dalle ore 7 di lunedì 19 gennaio il crocevia tra le vie San Giovanni Bosco, per Orio, Gasperini e Campagnola all’altezza della chiesa di San Giovanni sarà chiuso al traffico, fino a venerdì 23 gennaio (alle 19), per la posa delle passerelle ciclopedonali. Da febbraio, spiegano da Palazzo Frizzoni, la piazza sarà pronta.