Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 19 Gennaio 2026

Via Autostrada, al via il cantiere sulla carreggiata. E a Colognola limitazioni al traffico

VIABILITA’. Cominciano lunedì 19 gennaio le operazioni sul centro della carreggiata per l’eliminazione e il rifacimento dello spartitraffico, primo vero tassello della trasformazione di via Autostrada in un nuovo grande viale alberato di accesso alla città.

Redazione Web
Redazione Web
Via Autostrada, ancora lavori per un cantiere che comporterà disagi alla viabilità
Via Autostrada, ancora lavori per un cantiere che comporterà disagi alla viabilità
(Foto di Bedolis)

Bergamo

La giornata di lunedì 19 gennaio sarà il vero banco di prova per capire quanto la presenza del cantiere nel mezzo della strada impatterà sul traffico. Gli operai hanno ristretto la carreggiata e realizzato le nuove corsie, che restano due per senso di marcia, ma più spostate verso l’esterno e più strette. Una modifica necessaria per consentire contemporaneamente la circolazione delle auto e l’avanzamento del cantiere attorno allo spartitraffico centrale. Si preannunciano possibili disagi alla circolazione - specialmente in orario di punta - proprio in virtù del restringimento di diversi metri della sede stradale.

Via Autostrada, i lavori sulla carreggiata
Via Autostrada, i lavori sulla carreggiata
(Foto di Bedolis)
Leggi anche
Leggi anche
Leggi anche

Campagnola, da lunedì 19 chiude l’incrocio

Lavori fino a venerdì 23 gennaio alle 19 per la posa delle passerelle ciclopedonali

Il cantiere ha accumulato più di un ritardo, anche per la difficoltà nel reperire il materiale. Ma ora l’intervento per realizzazione della nuova piazza a Campagnola è nella sua fase conclusiva. Tanto che dalle ore 7 di lunedì 19 gennaio il crocevia tra le vie San Giovanni Bosco, per Orio, Gasperini e Campagnola all’altezza della chiesa di San Giovanni sarà chiuso al traffico, fino a venerdì 23 gennaio (alle 19), per la posa delle passerelle ciclopedonali. Da febbraio, spiegano da Palazzo Frizzoni, la piazza sarà pronta.

Per consentire i lavori è stata messa a punto un’ordinanza con diverse limitazioni al traffico, dalle 7 del 19 alle 19 di venerdì. In via Campagnola strada a fondo chiuso, con divieto di transito per tutti i veicoli dal civico 2 a via San Giovanni Bosco. Lo stesso vale (divieto di transito e strada a fondo chiuso) per la via San Giovanni Bosco (tra il civico 54 e via Gasparini) e la via Gasparini (dal civico 109 a via per Orio). Anche via per Orio diventa strada a fondo chiuso dal civico 8 e nel tratto compreso tra lo stesso civico e la strada provinciale 671, viene istituito «un senso unico alternato regolato da semaforo di cantiere, riservato ai residenti frontisti e alle attività commerciali». In via don Giuseppe Bianchi obbligo di entrata e uscita per i soli residenti frontisti da via Lunga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Enti locali
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Tempo libero
Spostamenti, Trasporti quotidiani
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Palazzo Frizzoni