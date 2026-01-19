Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 19 Gennaio 2026
Via Autostrada, al via il cantiere sulla carreggiata. E a Colognola limitazioni al traffico
VIABILITA’. Cominciano lunedì 19 gennaio le operazioni sul centro della carreggiata per l’eliminazione e il rifacimento dello spartitraffico, primo vero tassello della trasformazione di via Autostrada in un nuovo grande viale alberato di accesso alla città.
Bergamo
La giornata di lunedì 19 gennaio sarà il vero banco di prova per capire quanto la presenza del cantiere nel mezzo della strada impatterà sul traffico. Gli operai hanno ristretto la carreggiata e realizzato le nuove corsie, che restano due per senso di marcia, ma più spostate verso l’esterno e più strette. Una modifica necessaria per consentire contemporaneamente la circolazione delle auto e l’avanzamento del cantiere attorno allo spartitraffico centrale. Si preannunciano possibili disagi alla circolazione - specialmente in orario di punta - proprio in virtù del restringimento di diversi metri della sede stradale.
Campagnola, da lunedì 19 chiude l’incrocio
Lavori fino a venerdì 23 gennaio alle 19 per la posa delle passerelle ciclopedonali
Il cantiere ha accumulato più di un ritardo, anche per la difficoltà nel reperire il materiale. Ma ora l’intervento per realizzazione della nuova piazza a Campagnola è nella sua fase conclusiva. Tanto che dalle ore 7 di lunedì 19 gennaio il crocevia tra le vie San Giovanni Bosco, per Orio, Gasperini e Campagnola all’altezza della chiesa di San Giovanni sarà chiuso al traffico, fino a venerdì 23 gennaio (alle 19), per la posa delle passerelle ciclopedonali. Da febbraio, spiegano da Palazzo Frizzoni, la piazza sarà pronta.
Per consentire i lavori è stata messa a punto un’ordinanza con diverse limitazioni al traffico, dalle 7 del 19 alle 19 di venerdì. In via Campagnola strada a fondo chiuso, con divieto di transito per tutti i veicoli dal civico 2 a via San Giovanni Bosco. Lo stesso vale (divieto di transito e strada a fondo chiuso) per la via San Giovanni Bosco (tra il civico 54 e via Gasparini) e la via Gasparini (dal civico 109 a via per Orio). Anche via per Orio diventa strada a fondo chiuso dal civico 8 e nel tratto compreso tra lo stesso civico e la strada provinciale 671, viene istituito «un senso unico alternato regolato da semaforo di cantiere, riservato ai residenti frontisti e alle attività commerciali». In via don Giuseppe Bianchi obbligo di entrata e uscita per i soli residenti frontisti da via Lunga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA