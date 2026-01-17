Nuove corsie in via Autostrada a Bergamo: lunedì il primo test sul traffico

Le incertezze del meteo non hanno rallentato il cantiere di via Autostrada, uno dei nodi più delicati della viabilità cittadina. Dopo lo stop imposto dall’eccessiva umidità del terreno e dall’asfalto bagnato, che aveva impedito la tracciatura della segnaletica orizzontale, la notte scorsa gli operai sono tornati al lavoro per completare il ridisegno della carreggiata. Nel tratto compreso tra gli incroci con via Carnovali e via Spino sono state così disegnate le nuove corsie: due per senso di marcia, secondo l’assetto provvisorio che accompagnerà la circolazione nei prossimi due mesi.

Nuova viabilità in via Autostrada

Con il completamento della segnaletica e il posizionamento dei new jersey, da sabato entra dunque in vigore una nuova viabilità - con le corsie spostate verso i lati della carreggiata - destinata a rimanere attiva fino alla conclusione del primo lotto dei lavori di riqualificazione, prevista a fine marzo. Un banco di prova importante arriverà lunedì mattina, poiché è soprattutto nei giorni feriali che via Autostrada è attraversata da flussi di traffico intensi, in particolare nelle ore di punta del mattino e del tardo pomeriggio.

(Foto di Beppe Bedolis) A rendere ancora più complesso il quadro contribuiscono i cantieri del raddoppio ferroviario e la chiusura del ponte di via San Bernardino, che concentrano proprio su quest’asse una parte significativa del traffico in entrata e in uscita dalla città. «Le due corsie per senso di marcia resteranno - conferma Emilio Pesenti, titolare dell’impresa che sta realizzando i lavori -. Noi siamo comunque impegnati per ridurre i tempi il più possibile».

I primi lavori sul cantiere

Nei giorni scorsi le prime operazioni di cantiere hanno iniziato a trasformare l’aspetto di via Autostrada: sono stati rimossi i guardrail laterali, eliminate le alberature esistenti e riasfaltata la sede stradale per consentire lo spostamento delle corsie verso l’esterno. Interventi eseguiti in orario serale e notturno, per limitare l’impatto sulla circolazione, e propedeutici all’avvio della fase più delicata del cantiere, che interesserà il centro della carreggiata. Qui, pur mantenendo sempre due corsie per ogni direzione di marcia, sarà presente un’area di lavoro continua che potrebbe incidere sulla fluidità del traffico.

L’intervento complessivo riguarda circa 530 metri di strada ed è pensato come un vero e proprio ridisegno dell’ingresso della città. Via Autostrada è destinata a trasformarsi in un viale alberato, con oltre 200 nuovi alberi ad alto fusto, percorsi ciclopedonali protetti e una maggiore qualità urbana complessiva. Il progetto comprende anche l’apertura del sottopasso ciclopedonale che corre sotto l’asse stradale all’altezza del rondò di via Spino, realizzato anni fa ma mai entrato in funzione.

Le fasi successive del cantiere