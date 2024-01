Via Bianzana, nell’ex stazione arrivano ciclofficina e infopoint

La mobilità dolce come volano per rilanciare la vecchia stazione di via Bianzana, da tempo dismessa. L’edificio, lungo la ciclabile che costeggia la linea Teb verso la Valle Seriana, si prepara infatti a rinascere come ciclofficina a gestione volontaria. Ospiterà uno spazio per manutenzione e noleggio di bici, un infopoint sulla ciclabilità del territorio, un hub per l’educazione all’uso del mezzo a pedali e le attività della Federazione italiana amici della bicicletta. Il Comune, che inizialmente aveva dichiarato in vendita l’ex stazione perché mancava una funzione pubblica da inserirvi dentro, l’ha ristrutturata accogliendo la proposta dell’Associazione Fiab Pedalopolis.