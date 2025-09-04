Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 04 Settembre 2025

Via Borgo Palazzo, le botteghe in festa domenica 21 settembre

L’EVENTO. Torna la XV edizione della Festa del Borgo: concerti, negozi aperti, intrattenimento per grandi e piccoli a Bergamo per tutta la giornata.

La locandina
La locandina

Via Borgo Palazzo si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per la XV edizione della Festa del Borgo. Domenica 21 settembre il quartiere storico di Bergamo si animerà con un ricco programma di iniziative che mescola tradizione, divertimento e intrattenimento. Dalle prime ore del mattino fino a sera, le oltre 200 botteghe della via apriranno le porte ai visitatori offrendo un’esperienza di shopping autentica, immersa in un contesto che custodisce più di 800 anni di storia.

Non mancheranno spettacoli musicali, dj set e animazione lungo tutta la strada, affiancati da esibizioni sportive, giochi e gonfiabili per i più piccoli. A rendere ancora più vivace la festa saranno le proposte di street food, gli show itineranti e gli artisti di strada che con la loro energia coloreranno ogni angolo. La manifestazione, che ogni anno richiama oltre 30mila persone, si conferma così un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire lo spirito più autentico di uno dei quartieri simbolo di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Dettaglio