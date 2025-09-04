Via Borgo Palazzo, le botteghe in festa domenica 21 settembre

Non mancheranno spettacoli musicali, dj set e animazione lungo tutta la strada, affiancati da esibizioni sportive, giochi e gonfiabili per i più piccoli. A rendere ancora più vivace la festa saranno le proposte di street food, gli show itineranti e gli artisti di strada che con la loro energia coloreranno ogni angolo. La manifestazione, che ogni anno richiama oltre 30mila persone, si conferma così un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire lo spirito più autentico di uno dei quartieri simbolo di Bergamo.