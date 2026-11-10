Via del Casalino, porticato nel degrado: i residenti lo blindano

A fine intervento il piccolo «porticato» risulterà chiuso da alcuni pannelli e quindi inaccessibile. Negli ultimi mesi, oltre al degrado, erano stati registrati anche episodi di violenza e aggressioni verbali ai danni dei residenti. Spiega Angeloni: «Fin da subito abbiamo chiesto al condominio di intervenire per riqualificare i luoghi, si è arrivati in tempi rapidi a questa soluzione. Resta la massima attenzione da parte di tutte le Forze dell’ordine su via Mai. L’amministrazione, congiuntamente alla polizia locale, ha orientato tutte le ore disponibili del progetto Stazioni Sicure in quell’area, per evitare il ripetersi delle situazioni di pericolo segnalate da metà agosto. Abbiamo anche avviato un proficuo scambio con la dirigente del liceo Lussana, che sta apprezzando l’intervento messo in atto».