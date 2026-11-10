Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 10 Novembre 2026

Via del Casalino, porticato nel degrado: i residenti lo blindano

SICUREZZA. Intervento di chiusura dopo i problemi segnalati nei mesi scorsi. L’assessore: massima attenzione sull’area.

Lettura meno di un minuto.
Diana Noris
Diana Noris

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Via del Casalino, porticato nel degrado: i residenti lo blindano
L’ex bancomat «blindato» in via del Casalino a Bergamo  (Foto Bedolis)

«La situazione è stata risolta grazie a un intervento di chiusura strutturale in corso a opera del condominio». Così l’assessore comunale alla Sicurezza Giacomo Angeloni su un’area privata in via del Casalino, a pochi passi da via Mai, dove c’era uno sportello del bancomat, «utilizzata da circa due anni come ricovero da persone senza fissa dimora» come denunciava in un’interrogazione Alessandro Carrara, capogruppo della Lega a Palazzo Frizzoni.

A fine intervento il piccolo «porticato» risulterà chiuso da alcuni pannelli e quindi inaccessibile. Negli ultimi mesi, oltre al degrado, erano stati registrati anche episodi di violenza e aggressioni verbali ai danni dei residenti. Spiega Angeloni: «Fin da subito abbiamo chiesto al condominio di intervenire per riqualificare i luoghi, si è arrivati in tempi rapidi a questa soluzione. Resta la massima attenzione da parte di tutte le Forze dell’ordine su via Mai. L’amministrazione, congiuntamente alla polizia locale, ha orientato tutte le ore disponibili del progetto Stazioni Sicure in quell’area, per evitare il ripetersi delle situazioni di pericolo segnalate da metà agosto. Abbiamo anche avviato un proficuo scambio con la dirigente del liceo Lussana, che sta apprezzando l’intervento messo in atto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Specializzazioni mediche
Salute
Criminalità
Giustizia, Criminalità
Sociale
Enti locali
Politica
Giacomo Angeloni
alessandro carrara
Lega
Bancomat