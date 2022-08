Via Gasparini, raffica di furti negli appartamenti: in azione la banda delle «X»

Dopo il caso di via Goethe a San Paolo, dove un malvivente si è intrufolato in un appartamento non solo portando via alcuni beni di valore, ma anche restando all’interno a mangiare e dormire «occupando» la casa di una famiglia in vacanza, nei giorni scorsi sono stati colpiti con una raffica di intrusioni e furti anche due condomini di via Gasparini, nel quartiere di Boccaleone: sarebbero state colpite dodici abitazioni tra i civici 9 e 11, sembrerebbe tra domenica e lunedì. Furti che sono stati messi a segno con estrema precisione dai ladri. La questura è intervenuta con la Scientifica: un lungo e accurato sopralluogo per cercare eventuali tracce lasciate dai malviventi. Sono ora in corso le indagini per risalire alla loro identità.