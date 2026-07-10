Via Locatelli a Bergamo, ladri acrobati fuggono con 100mila euro

La stessa tecnica usata mercoledì 8 luglio dai due georgiani finiti in carcere dopo essere stati sorpresi all’interno di un appartamento di un condominio di Longuelo.

Bottino da 100mila euro

Sono ladri acrobati anche quelli entrati in azione domenica 28 giugno in via Locatelli, nel cuore della città. I malviventi hanno agito nel pomeriggio e si sono arrampicati, aggrappandosi alle condutture del gas metano, fino al terzo piano di un palazzo. Qui, dopo aver forzato una finestra, sono entrati nell’appartamento di un amministratore di condomini, con studio in un’altra zona di Bergamo, e hanno asportato la cassaforte contenente denaro contante e orologi Rolex per un valore totale di circa 100mila euro. All’interno dell’abitazione in quel momento non c’era nessuno: il professionista e la sua famiglia erano fuori città. I pochi inquilini presenti nel palazzo domenica non si sono accorti di nulla. I ladri hanno potuto agire indisturbati, arrivando a estrarre dal muro la cassaforte con cui sono poi fuggiti. Avevano probabilmente un’auto parcheggiata in zona su cui si sono dileguati.

Domenica 28 giugno per le vie della città c’era poca gente, visti i 36° di temperatura atmosferica ed è così molto probabile che gli autori del colpo non siano stati notati da nessuno. L’allarme è scattato solo in serata, quando il proprietario e i familiari sono rincasati.

Le indagini

Sull’episodio indaga la squadra mobile della questura, coordinata dal pm Antonio Mele. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali presenti in via Locatelli. Accertamenti sono in corso anche per capire se il furto sia collegato a quello tentato dai due georgiani arrestati dai poliziotti della Volante prima dell’alba di mercoledì 8 luglio in una palazzo di via Rossini 3 a Longuelo. Anche i due si erano arrampicati al secondo piano utilizzando le tubature del gas metano. Ma un vicino li aveva scorti e aveva dato l’allarme. Gli agenti erano giunti e avevano circondato il palazzo per non farli fuggire. Poi, grazie a un’autoscala dei vigili del fuoco, erano entrati nell’appartamento di una donna che era in vacanza e dentro avevano bloccato i due malviventi.

I precedenti