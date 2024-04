Via Mai, approvato il nuovo edificio: deroga per i 5 piani

Ok alla deroga che permetterà la costruzione dell’edificio su cinque piani che sostituirà l’attuale struttura all’incrocio tra via Mai e Foro Boario (di fronte al liceo Lussana), che verrà demolita dopo le numerose segnalazioni di degrado arrivate dai residenti. L’approvazione (con minoranze astenute) è arrivata giovedì sera 17 aprile in commissione. «Nel 2023 abbiamo ricevuto un parere preliminare per la demolizione e ristrutturazione dello stabile. Approvato dalla commissione con parere favorevole, ma in base al Pgt allora in vigore - ha spiegato Francesco Valesini, assessore alla Riqualificazione urbana –. Tra il parere e il deposito dell’autorizzazione è passato però troppo tempo ed è subentrata l’adozione del nuovo Pgt (approvato settimana scorsa in Aula, ndr)». È, dunque, scattata «la cosiddetta salvaguardia – ha continuato Valesini – che fa prevalere la regola più restrittiva».