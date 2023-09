Via Moroni, agibili otto appartamenti. Iniziato il rientro nel palazzo al civico 14

A oltre una settimana dal disastroso rogo in via Moroni sono tornate agibili le prime otto unità immobiliari nelle palazzine coinvolte dall’incendio. Le fiamme sono partite nella mattinata di lunedì 21 agosto all’ultimo piano del civico 20, su un pianerottolo dove c’è un appartamento in ristrutturazione, per poi propagarsi ai vicini tetti, bruciando una superficie di 300 metri quadri.

Il Comune ha firmato l’ordinanza di sgombero, causa inagibilità, degli appartamenti dal civico 14 al 30, compreso l’ultimo piano del 40. Una cinquantina gli sfollati, di cui 37 ospitati a spese del Comune al «Central Hostel», mentre gli altri hanno preferito accomodarsi da amici o parenti. Nei giorni scorsi sono partite le operazioni di rimozione delle macerie e messa in sicurezza delle palazzine, tanto che l’architetto strutturista incaricato dal condominio numero 14, marginalmente colpito dalle fiamme, ha depositato una relazione in cui ha dichiarato l’agibilità degli appartamenti di quel civico, tranne due coinvolti dall’incendio al tetto.

Il documento è arrivato agli uffici comunali martedì. Successivamente sono state allertate polizia locale e amministratore di condominio. Al numero 14 ci sono dieci appartamenti, di cui otto tornati agibili. Nelle scorse ore le persone i cui locali sono stati dichiarati agibili hanno così avuto il via libera a tornare nelle loro abitazioni, dopo giorni di angoscia e suspense, e alcuni stanno man mano rientrando a casa. «Ma ora siamo preoccupati dai costi per l’intervento di messa in sicurezza, un tema sociale molto critico», ha spiegato un residente al civico 14.

Lunedì il punto della situazione

Lunedì verrà fatto il punto della situazione in una riunione del Centro operativo comunale, che fa capo a Polizia locale e Protezione civile e a cui partecipano gli uffici del Comune, Vigili del fuoco e Questura.

Sul maxi rogo si indaga per incendio colposo, a carico d’ignoti, come da fascicolo aperto dal pm Antonio Pansa. Nei giorni scorsi in via Moroni è arrivato il Nucleo investigativo antincendio dei Vigili del fuoco, che ha effettuato un sopralluogo, durato più di sei ore, per cercare di comprendere le cause del rogo, approfondendo in particolar modo il possibile collegamento tra l’incendio e i lavori di ristrutturazione nell’appartamento, ora sotto sequestro, all’ultimo piano del civico 20, sul pianerottolo da cui sono partite le fiamme. I pompieri, che si stanno concentrando sugli attrezzi da lavoro ritrovati in quell’abitazione, hanno raccolto materiale e testimonianze che confluiranno in una relazione che dovrebbe essere inviata settimana prossima, in modo da integrare la documentazione del fascicolo.

La raccolta fondi de L’Eco di Bergamo