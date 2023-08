Via Moroni, aperto fascicolo per incendio colposo. Ordinanza del Comune: inagibile dal civico 14 al 30 - Video

I Vigili del fuoco, proprio come mercoledì 23, anche giovedì 24 agosto, in mattinata, sono intervenuti per altro fumo e un focolaio sui tetti bruciati nel rogo. Una cosa minima dopo la devastazione di lunedì: la segnalazione è arrivata da un hotel della zona che ha segnalato odore di bruciato e ancora fumo.

I Vigili del fuoco stanno lavorando anche per rimuovere dalle case beni e oggetti dei residenti sfollati. L’ordinanza del Comune di Bergamo segnala che dal civico 14 al 30 l’area risulta inagibile. I residenti senza casa sono principalmente ospiti dell’ostello di via Ghislanzoni o da parenti e amici.

Vigili del fuoco in via Moroni

(Foto di Bedolis) Sfollati portano via il materiale dalle case

(Foto di Bedolis)

Nello specifico la zona interessata - come da ordinanza comunale - dal civico 14 al 30, compresa l’unità immobiliare all’ultimo piano dell’edificio al civico 40, confinante con il civico 30.

Via Moroni, giovedì 24 agosto. Video di redazione

Inoltre per venerdì 25 agosto, per le 12, è prevista una riunione in Comune con tutti i residenti coinvolti dal rogo: l’occasione è per fare il punto sulla situazione e le tempistiche dei lavori che dovranno iniziare a breve.