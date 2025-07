Via Pascoli a Bergamo: «Spaccio, odori, minacce: siamo esausti». L’assessore: «Controlli quotidiani»

Percorrendo il marciapiede che costeggia il Secco Suardo l’odore è oggettivamente nauseabondo. Odore di urina che, nei 140 metri da via Taramelli a via Maffei, fa davvero venire il mal di testa. Eppure per chi qui in via Pascoli, in pieno centro, ci vive o lavora tutti i giorni, quello dei miasmi sui marciapiedi è solo l’ultimo dei problemi.