Via San Bernardino, da lunedì ponte chiuso per dieci mesi - Tutto quello che c’è da sapere

Il cantiere di via San Bernardino è una delle opere più impattanti nell’ambito del raddoppio ferroviario Bergamo-Ponte San Pietro, a cura di Rfi. Con il sottopasso «blindato» saranno inevitabili le ripercussioni sul traffico visto che in quest’area nevralgica insistono anche gli interventi per l’e-Brt.

In San Bernardino lunedì 1 settembre l’ impresa inizierà la cantierizzazione alle 7.30: la strada sarà chiusa di conseguenza. Si consigliano strade alternative per i disagi previsti dai lavori. Il piano del Comune prevede semafori ottimizzati e il monitoraggio delle code, oltre a due parcheggi d’interscambio gratuito in via San Bernardino, all’ex Bonini e a Colognola.

Dove sarà il cantiere

La chiusura di via San Bernardino riguarderà il tratto tra l’incrocio con largo Tironi - in entrambi i sensi di marcia e sia per tutti i veicoli, sia per i pedoni - e l’incrocio con via Magrini e via Elba.

Le modifiche alla viabilità

Dal 1° settembre 2025 al 3 luglio 2026 vengono istituiti i seguenti provvedimenti:

- in via San Bernardino, in corrispondenza del sottopasso ferroviario, divieto di transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia e divieto di transito pedonale.

- in via San Bernardino, nel tratto compreso tra il civico 76 e il civico 78, divieto di sosta permanente con rimozione forzata eccetto i mezzi dell’impresa.

- in via Magrini, in corrispondenza dell’intersezione con via San Bernardino, strada a fondo chiuso.

- in via Magrini, doppio senso di circolazione con obbligo di entrata ed uscita dalla parte opposta rispetto allo sbarramento esclusivamente per i residenti frontisti.

- in via San Bernardino, in prossimità dell’intersezione con via Magrini, divieto di accesso in direzione di via Magrini.

- in via San Tomaso de Calvi, nel tratto compreso tra via Ruspini e via Moroni, restringimento della carreggiata con contestuale istituzione del senso unico di marcia in direzione di via San Bernardino.

- in via San Tomaso de Calvi, nel tratto compreso tra via Ruspini e via Moroni, realizzazione di una corsia riservata alle biciclette.

- in via San Tomaso de Calvi, in corrispondenza dell’intersezione con via Ruspini, obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via San Bernardino;

- in via Ruspini, in corrispondenza dell’intersezione con via San Tomaso de Calvi, obbligo di svolta a destra.

Senso unico durante i lavori

Si precisa che, per ridurre il traffico di attraversamento del quartiere di San Tomaso, in via San Tomaso de Calvi, per tutta la durata dei lavori viene istituito il senso unico di marcia tra via Moroni e via Ruspini in direzione di via San Bernardino. Nel senso contrario, la via San Tomaso sarà comunque percorribile dalle bici grazie alla realizzazione di una corsia a loro riservata.

Regolazioni ai semafori

Specifici interventi anche ai semafori. In particolare, lungo via Moroni e via dei Caniana, che saranno interessate da un prevedibile incremento dei flussi veicolari, sono stati messi a punto nuovi programmi semaforici ottimizzati a partire dall’incrocio con via Ruspini e via Calvetti fino a via Carducci e largo Tironi.

I percorsi consigliati

- Arrivando dalla Circonvallazione da est, si potrà proseguire e svoltare a destra su via della Grumellina, per poi raggiungere via Moroni e via dei Caniana.

- Arrivando dalla Circonvallazione da ovest, si potranno prendere le uscite “Ospedale Papa Giovanni XXIII” o “Curnasco-Treviolo” e dirigersi verso via Carducci.

- Arrivando da Sud, da via Stezzano, alla rotonda antistante l’abitato di Colognola, si potrà svoltare a sinistra prendendo la bretella di raccordo con la via Moroni.

I percorsi alternativi in auto e moto

Immettendosi invece su via San Bernardino, si potranno utilizzare gli accessi lungo via Colognola ai Colli, via Spino, via Berizzi per procedere poi verso via Autostrada.

Parcheggi gratuiti

Per agevolare l’accesso al centro di Bergamo, a disposizione due parcheggi gratuiti d’interscambio, da cui si potrà proseguire il tragitto utilizzando il trasporto pubblico, la BiGi o i monopattini elettrici.

Parcheggio ex Bonini

Il parcheggio gratuito di interscambio ex Bonini, situato in via San Bernardino 149, aperto 24 ore su 24, ha una capienza fino a 150 veicoli. L’accesso per i veicoli avviene attraverso il controviale della Circonvallazione Pompiniano, raggiungibile dalla rotatoria di Colognola, mentre l’accesso pedonale è su via San Bernardino. Al suo interno sono presenti stazioni di monopattini elettrici e della BiGi. Il parcheggio è dotato di illuminazione notturna, ma non è sorvegliato.

Nelle immediate vicinanze si trovano anche le fermate della linea 6 di ATB (civici 116 e 145), che collega Colognola con il centro città con una frequenza di circa 15 minuti e intensificazioni negli orari di punta del mattino. La prima corsa per il centro città viene effettuata alle ore 5:18, l’ultima corsa da Porta Nuova per Colognola alle ore 22:20. Dopo le 20:45 il servizio viene effettuato ogni 45 minuti

Parcheggio di Colognola

Il parcheggio gratuito di Colognola, situato in via San Bernardino, immediatamente a Sud della rotatoria con la Circonvallazione, aperto 24 ore su 24, ha una capienza di 150 posti. All’interno è presente una stazione della BiGi ed è dotato di illuminazione notturna, senza sorveglianza.

Nelle immediate vicinanze si trovano anche le fermate della linea 6 di ATB, che collega Colognola con il centro città con una frequenza di circa 15 minuti e intensificazioni negli orari di punta del mattino. La prima corsa per il centro città viene effettuata alle ore 5:17, l’ultima corsa da Porta Nuova per Colognola alle ore 22:20. Dopo le 20:45 il servizio viene effettuato ogni 45 minuti: maggiori informazioni a questo link.

Percorsi per pedoni, bici e monopattini

Durante il cantiere, a piedi, in bicicletta o in monopattino si può percorrere in entrambe le direzioni via San Tomaso de Calvi per il collegamento tra via San Bernardino e via Moroni - dei Caniana. Sul lato opposto di via San Bernardino, si può percorrere via Berizzi e attraversando via Lotto arrivare in via Magrini verso via Autostrada o via Carnovali.

Gli altri cantieri