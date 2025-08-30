Dal teleriscaldamento alla T2. La mappa dei cantieri a Bergamo

Non solo c’è solo il rifacimento del ponte di via San Bernardino, con l’annessa chiusura totale del sottopasso per dieci mesi, da lunedì primo settembre fino a venerdì 3 luglio 2026. Oltre all’intervento promosso da Rfi nell’ambito del raddoppio della linea tra Bergamo e Ponte San Pietro, sono numerosi i cantieri sulle strade della città, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità, tra chiusure e deviazioni.

L’e-Brt

Proprio nell’area di via San Bernardino è aperto uno dei fronti per l’e-Brt, l’intervento diffuso sul territorio per la realizzazione del nuovo sistema di trasporto rapido con autobus elettrici, che dal luglio 2026 collegherà Bergamo e Verdellino attraverso corsie preferenziali. Nei giorni scorsi i lavori promossi da Atb si sono spostati all’altezza dell’incrocio tra le vie Baschenis e San Giorgio, lungo uno degli assi più trafficati della città. Su via San Giorgio (ristretta verso il centro, nei pressi di largo Tironi) è mantenuta la viabilità ordinaria in entrambe le direzioni di marcia, mentre il tratto di via Baschenis che si immette su via San Giorgio è ridotto a una sola corsia mentre per garantire il doppio senso di marcia con due corsie su via San Giorgio, in direzione largo Tironi, è stato necessario eliminare i parcheggi a pagamento presenti lungo il tratto interessato, come ricordano Comune ed Atb. In largo Tironi sta prendendo forma la nuova rotatoria. Lavori e annessi restringimenti anche nella vicina via Caniana.

La T2

In città si lavora anche per la realizzazione della T2 della Valle Brembana, la nuova linea della Teb tra Bergamo e Villa d’Almè, il cui avvio è previsto per settembre 2026. All’altezza di via Corridoni è in corso la posa dei binari. La strada è stata temporaneamente dimezzata, da quattro a due corsie, per consentire i lavori. Entro lunedì, spiegano da Teb, finirà l’intervento sul lato di Chorus Life. Le operazioni si sposteranno quindi verso piazzale Loverini. E si invertirà anche il lato sui cui verrà ristretta la sede stradale. I lavori, comprensivi anche della saldatura centrale dei binari, si concluderanno entro la fine della prossima settimana. E la strada verrà così totalmente aperta entro l’inizio delle scuole, come da programma.

Il teleriscaldamento

Non solo infrastrutture. Sfruttando la finestra estiva è stato programmato anche il cantiere per il teleriscaldamento nelle vie Muraine, Frizzoni, Camozzi e San Giovanni e in largo del Galgario con annessi rallentamenti. La nuova ordinanza del Comune, in vigore dalle ore 19 di giovedì alle 19 di venerdì 5 settembre, riguarda il restringimento della carreggiata in via Frizzoni (sul lato dei civici pari dal 2 al 28) e il divieto di transito in largo del Galgario all’intersezione con via Frizzoni. Mentre in via Suardi nel tratto compreso tra via Noli e via Bronzetti c’è la soppressione della corsia preferenziale degli autobus in direzione di via Bronzetti con istituzione del doppio senso di circolazione.

Gli altri cantieri