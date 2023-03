Via Tasso, maquillage alle aiuole. La firma dei Maestri del paesaggio

L’effetto sarà quello dei Maestri del paesaggio delle ultime edizioni, con ginepri , salvie e saponarie colorate e spettinate. Le 30 aiuole di via Tasso cambiano volto, con un cantiere pronto a partire il 20 marzo. Durerà un mese e vedrà anche la presenza di Nigel Dunnett , paesaggista inglese che nel 2021 ha compiuto la metamorfosi verde di Piazza Vecchia , mutandola in un prato fiorito, «cercando di ricollegare la natura con la città», per dirla con le parole del paesaggista.