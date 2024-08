Viadotto di Boccaleone, lavori di notte da stasera fino al 6 settembre

Nella fase 1, sul viadotto è istituito il divieto di transito in direzione dell’ingresso dell’autostrada: in prossimità dell’uscita in via delle Valli è previsto l’obbligo di uscita a destra in direzione di via Borgo Palazzo. Nella fase 2, ancora in direzione dell’autostrada, divieto di transito del viadotto nel tratto compreso tra l’uscita in via delle Valli e via Europa: in prossimità dell’uscita di via delle Valli è prevista l’uscita obbligatoria in direzione via Borgo Palazzo; in via Gritti, in corrispondenza della rampa in salita che adduce alla Circonvallazione Mugazzone, è prevista la svolta obbligatoria a sinistra in direzione di via Rovelli. Poi si lavora in direzione opposta.