Vigili del fuoco in Grecia: continua l’attività a Mandra - Foto

I due velivoli Canadair inviati in Grecia per lo spegnimento degli incendi boschivi, nella giornata del 14 agosto, al termine delle missioni concordate con le autorità locali, sono rientrati in Italia.

Dal 12 agosto

L’intervento si è verificato a seguito dell’attivazione del Meccanismo di Protezione Civile Europeo, per il supporto allo spegnimento di incendi boschivi in Grecia e anche il Comando di Bergamo è stato coinvolto nella gestione dell’emergenza, con l’invio di un contingente composto da 7 unità di vigili del fuoco. Nello specifico, il 12 agosto, alle 22, il convoglio del Comando Vigili del fuoco di Bergamo, costituito da 4 mezzi di soccorso (autobotte, autopompa serbatoio, modulo boschivo e camper logistico) si era avviato verso il porto di Brindisi per essere imbarcato sulla nave che lo ha trasportato in Grecia.